Fenerbahçe, VakıfBank karşısında avantajı eline aldı

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Türk ekibinin karşılaştığı müsabakada kazanan taraf 3-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe, ilk seti farklı kazandı
İstanbul derbisine iyi başlayan Fenerbahçe, Fedorovtseva, Vargas ve Ana Cristina'nın sayılarıyla 16-8 öne geçti. Sarı-lacivertli takım, yaptığı servisleri kötü kullanan ve rakibini karşılamakta başarılı olamayan VakıfBank karşısında etkili performansını sürdürerek ilk seti 25-10 gibi farklı bir skorla aldı.
İkinci seti de sarı-lacivertliler kazandı
Maçın ikinci setine de etkili mücadelesini taşıyan Fenerbahçe, 9-5 öne geçti. Oyunu bırakmayan VakıfBank, Gabi ve Egonu'nun sayılarıyla önce 12-12 beraberliği sağladı, ardından da (16-15) skoru lehine çevirdi.
Takımlar daha sonra karşılıklı sayılar bulurken, etkili servisleriyle oyuna damgasını vuran Fenerbahçe, bu seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti.
Fenerbahçe, 3-0 ile büyük avantaj sağladı
Üçüncü sete 4-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Ana Cristina ve Vargas'ın sert smaçlarıyla sayı bulmaya devam ederek, 13-7 öne geçti.
Egonu'nun sayılarıyla toparlanan VakıfBank farkı kapatmaya çalışırken, rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe, bu seti de 25-20 alarak, baştan sona üstün olduğu müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki rövanş mücadelesi ise 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.