Fenerbahçe, VakıfBank karşısında avantajı eline aldı Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-0 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek için büyük bir avantaj elde etti.

AA & Ensonhaber

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Türk ekibinin karşılaştığı müsabakada kazanan taraf 3-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe, ilk seti farklı kazandı

İstanbul derbisine iyi başlayan Fenerbahçe, Fedorovtseva, Vargas ve Ana Cristina'nın sayılarıyla 16-8 öne geçti. Sarı-lacivertli takım, yaptığı servisleri kötü kullanan ve rakibini karşılamakta başarılı olamayan VakıfBank karşısında etkili performansını sürdürerek ilk seti 25-10 gibi farklı bir skorla aldı.

İkinci seti de sarı-lacivertliler kazandı

Maçın ikinci setine de etkili mücadelesini taşıyan Fenerbahçe, 9-5 öne geçti. Oyunu bırakmayan VakıfBank, Gabi ve Egonu'nun sayılarıyla önce 12-12 beraberliği sağladı, ardından da (16-15) skoru lehine çevirdi.

Takımlar daha sonra karşılıklı sayılar bulurken, etkili servisleriyle oyuna damgasını vuran Fenerbahçe, bu seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe, 3-0 ile büyük avantaj sağladı

Üçüncü sete 4-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Ana Cristina ve Vargas'ın sert smaçlarıyla sayı bulmaya devam ederek, 13-7 öne geçti.

Egonu'nun sayılarıyla toparlanan VakıfBank farkı kapatmaya çalışırken, rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe, bu seti de 25-20 alarak, baştan sona üstün olduğu müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki rövanş mücadelesi ise 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.