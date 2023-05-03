Fenerbahçe, VakıfBank'ı yenerek seride öne geçti

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçları başladı. İki güçlü ekibin mücadelesinde normal sezonu üçüncü bitiren ile ikinci tamamlayan karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan 21-25, 25-13, 25-19, 25-16 setler sonucunda 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu. Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti.

Etabın ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.

Fenerbahçe, VakıfBank'ı yenerek seride öne geçti
Fenerbahçe, VakıfBank'ı yenerek seride öne geçti
Fenerbahçe, VakıfBank'ı yenerek seride öne geçti
Fenerbahçe, VakıfBank'ı yenerek seride öne geçti