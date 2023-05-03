Fenerbahçe, VakıfBank'ı yenerek seride öne geçti Voleybol Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe, sahasında VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçları başladı. İki güçlü ekibin mücadelesinde normal sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe ile ikinci tamamlayan VakıfBank karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan 21-25, 25-13, 25-19, 25-16 setler sonucunda 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu. Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti.

Etabın ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.