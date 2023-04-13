Fenerbahçe'yi mağlup eden VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile VakıfBank Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.
VakıfBank, altın setle finalde
VakıfBank, 3 sette Fenerbahçe'yi 25-22, 25-14 ve 25-22'lik setlerle mağlup etti. İlk maçı Fenerbahçe 3-0 kazandığı için mücadele altın sete gitti.
VakıfBank, rakibini altın sette de 12-15 mağlup etti ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.
Final Türk derbisine sahne olacak
VakıfBank finalde bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı ile oynayacak. Eczacıbaşı yarı finalin diğer ayağında deplasmanda 3-2 yenildiği İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı evindeki rövanşta 3-0 mağlup ederek finale çıkmıştı.
VakıfBank ile Eczacıbaşı 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde süper final oynayacak ve kupayı kazanan temsilcimiz belli olacak.