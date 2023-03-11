File derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı set vermeden yendi Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı set vermeden 3-0 ile mağlup etti.

Sultanlar Ligi'nin 19. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Galatasaray'ı konuk etti. Bu derbi maçını 3-0'lık sonuçla sarı-lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe set vermedi

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray oldu. Vargas ve Federovtseva ile toparlanan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-15 önde tamamladı.

İkinci sete etkili başlayan sarı-lacivertliler 7-0 öne geçti. Set boyunca etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 25-13'lük skorla 2-0 öne geçti.

Oyunda dengeyi kuramayan rakibi karşısında 3. seti de 25-17'lik skorla kazanan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Derbiye büyük ilgi gösterildi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli voleybolseverler ilgi gösterdi.

Burhan Felek Salonu'nda oynanan müsabakada tribünlerin tamamına yakınının dolduğu gözlendi.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile yöneticiler İlker Dinçay ve Simla Türker Bayazıt yerinde takip etti.