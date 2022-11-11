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Filede dev derbi! Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filede dev derbi! Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Sultanlar Ligi'nde file mücadelesi devam ediyor. Dünya şampiyonu Vakıfbank, Süper Toto şampiyonu Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Peki Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?