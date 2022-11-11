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- Filede dev derbi! Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Filede dev derbi! Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 11.11.2022 - 13:08
- Güncelleme : 11.11.2022 - 13:11
TVF Misli.com Sultanlar Ligi'nde voleybol heyecanı devam ediyor.
Ligde 4. hafta mücadelesi VakıfBank-Fenerbahçe Opet karşılaşmasıyla sona erecek.
Voleybol tutkunlarının heyecanla beklediği maça dair detaylar netleşti.
Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları da yanıt buldu.
Zehra Güneş, Egonu, Gabi, Cansu Özbay gibi isimlerin yer aldığı Vakıfbank kadrosu, Eda Erdem, Meliha İsmailoğlu, Arina Fedorovtseva, Meryem Boz gibi isimlerle karşılaşacak.
Peki Vakıfbank-Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman? İşte ayrıntılar...
Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Giovanni Guidetti antrenörlüğündeki Vakıfbank ve Zoran Terzic'li Fenerbahçe Opet, 12 Kasım Pazar günü saat 18.00'da karşı karşıya gelecek.
Vakıfbank Spor Sarayı'nda gerçekleşecek olan derbisi TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.