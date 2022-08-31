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    Filenin Efeleri son 16 turunda

    Filenin Efeleri, IVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.
    • 31.08.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 17:14
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    Filenin Efeleri son 16 turunda

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşılaştı.

    Filenin Efeleri, rakibine set vermedi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Son 16 turundayız

    Bu sonucun ardından A Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıkmayı garantiledi.


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