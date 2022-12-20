Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında Portekiz, Romanya ve Danimarka ile mücadele edecek.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde gruplar belli oldu.

Milliler; Portekiz, Romanya ve Danimarka ile A Grubu'nda yer aldı.

Lig usulüne göre oynanacak

Lig usulüne göre oynanacak ve 6 ayaktan oluşan Avrupa Altın Ligi grup aşamasının sonunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynayacak.

Dörtlü Final müsabakalarına ev sahipliği yapacak ülke, grubunu ilk sırada tamamlaması halinde ise gruplarda en iyi ikinci sırada yer alan takım, Dörtlü Final'e katılacak.

2023'te oynanacak

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde grup etabı karşılaşmalarını 27/28 Mayıs-17/18 Haziran 2023 tarihleri arasında oynayacak. Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final müsabakaları ise 24-25 Haziran 2023'te yapılacak.

Finale yükselecek takımlar FIVB Challenger Kupası'nda bulunacak

CEV Avrupa Altın Ligi'nde finale yükselecek takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Milletler Ligi biletini alacak.

2023 CEV Avrupa Altın Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: Türkiye, Danimarka, Portekiz, Romanya

B Grubu: Belçika, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Ukrayna

C Grubu: Çekya, Estonya, Finlandiya, Slovakya