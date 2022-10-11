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    Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na veda etti

    Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na veda etti

    A Milli Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ABD'ye 3-0 mağlup oldu.
    • 11.10.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 20:26
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    Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geldi.

    Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan müsabakada, setin ilk başlarında 6 sayı geri düşen milliler, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Saliha Şahin'in sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı.

    Milli takımın hücumlarına iyi savunma yapan ABD, Frantti, Drews ve Robinson'un sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı.

    Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası na veda etti #1

    İkinci seti ABD kazandı

    İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, milli takım Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın ile sayılar buldu. Milli takıma, Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti'nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.

    Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası na veda etti #2

    Turnuvaya veda ettik

    Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson ile sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

    ABD'ye yenilen milliler, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na veda etti.

    Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası na veda etti #3

    Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası na veda etti #4

    Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası na veda etti #5

    Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası na veda etti #6


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