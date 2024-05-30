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Geçen yıl Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olarak tarihe geçen ve 2024 milli takım sezonunu Antalya'da açan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasında ABD'de..
Filenin Sultanları ilk maçta Almanya ile karşılaştı.
Almanya'yı 3-1 yendi
İlk seti 25-20 kaybeden ay-yıldızlılar, sonraki 3 seti 20-25, 9-25 ve 24-26 kazanarak maçta 3-1 galip geldi.
Galibiyet sonrası sahada 'Erik dalı' çaldı.
3.galibiyet
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 5. maçında 3. galibiyetine ulaştı.
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