Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Almanya'yı yendi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında çıktığı ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi..

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ensonhaber.com

Geçen yıl Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olarak tarihe geçen ve 2024 milli takım sezonunu Antalya'da açan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasında ABD'de..

Filenin Sultanları ilk maçta Almanya ile karşılaştı.

Almanya'yı 3-1 yendi

İlk seti 25-20 kaybeden ay-yıldızlılar, sonraki 3 seti 20-25, 9-25 ve 24-26 kazanarak maçta 3-1 galip geldi.

Galibiyet sonrası sahada 'Erik dalı' çaldı.

3.galibiyet

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 5. maçında 3. galibiyetine ulaştı.