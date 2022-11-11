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    Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 Milletler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
    • 11.11.2022 - 21:25
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    Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

    Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi’nin 2023 edisyonunda gruplar ve ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu.

    İlk hafta Ankara'da olacak

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk hafta Ankara’da organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek. 30 Mayıs - 4 Haziran 2023 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta müsabakalarında İtalya, ABD, Sırbistan, Tayland, Polonya, Güney Kore ve Kanada takımları yer alacak.

    Filenin Sultanları nın Milletler Ligi ndeki rakipleri belli oldu #1

    İkinci hafta Hong Kong'ta

    Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında karşılaşmalarını 13-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Hong Kong’ta oynayacak. Milliler, ikinci grupta Çin, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Kanada, Polonya ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

    Filenin Sultanları nın Milletler Ligi ndeki rakipleri belli oldu #2

    Üçüncü hafta Tayland'da düzenlenecek

    Milliler, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki karşılaşmalarını ise 27 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında Tayland’da oynayacak. Ay-yıldızlıların üçüncü hafta grubunda Tayland, Brezilya, Japonya, Hollanda, Kanada, İtalya ve Hırvatistan yer alacak.

    Filenin Sultanları nın Milletler Ligi ndeki rakipleri belli oldu #3

    Finallerin düzenleneceği yerler açıklanmadı

    FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri 12-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. Finallerin düzenleneceği yer, Aralık ayında açıklanacak.

    Filenin Sultanları nın Milletler Ligi ndeki rakipleri belli oldu #4


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