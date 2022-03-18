Petrol
108.79
2.02%
Euro
16.39
0.37%
Dolar
14.79
0.59%
Altın
919.78
0.28%
Borsa
2144
0.51%
Bitcoin
602.586
1.29%
BTXN Coin
39.18
-0.05%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

    A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonasındaki rakipleri açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

    İsviçre'nin Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezinde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, B Grubunda yer aldı. Milliler, grup aşamasında Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasında gruplar şu şekilde:

    A GRUBU: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya

    B GRUBU: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan

    C GRUBU: A.B.D., Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan

    D GRUBU: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya

    Filenin Sultanları nın rakipleri belli oldu #1

    TURNUVA FORMATI

    2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasında karşılaşmalara Polonya'nın Lodz, Gliwice ve Gdansk, ile Hollanda'nın Rotterdam, Arnheim ve Apeldoorn şehirleri olmak üzere toplam 6 şehir ev sahipliği yapacak.

    Organizasyonun grup aşamasında 24 takım, 4erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmaları, 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci tura yükselecek. İkinci tur karşılaşmaları, 16 takımın (8erli 2 grup) katılımıyla; 4-9 Ekim tarihleri arasında oynanacak. İkinci tur karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar üçüncü tura (çeyrek finale) yükselecek.

    Üçüncü tur (Çeyrek Final) karşılaşmaları, 8 takımın (4erli 2 grup) katılımıyla oynanacak. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek.

    2022 FIVB Dünya Şampiyonasında yarı final mücadeleleri ise 13 Ekim'de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekimde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.


    İlginizi Çekebilir

    Küresel piyasalar karışık seyrediyor
    Ekonomi

    Küresel piyasalar karışık seyrediyor

    Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları koronavirüse yakalandı
    Gündem

    Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları koronavirüse yakalandı

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!

    Görüş Bildir