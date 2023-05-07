Final serisinin ilk maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı yendi

Voleybol Sultanlar Ligi play-off etabı ilk maçında ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan bu kritik maçta kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu. Böylelikle sarı-lacivertliler, seride 1-0 öne geçti.

İlk seti 20-25 ile Eczacıbaşı üstün kapattı. Fenerbahçe ikinci seti 25-14, üçüncü seti 25-21 ve dördüncü seti 25-17 kazandı.

Üç maç kazanan şampiyonluğa uzanacak

Eczacıbaşı, bu sezon Sultanlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı. Serinin ikinci maçı 9 Mayıs Salı akşamı Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

3 maç kazanan takım, Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayacak.

Final serisinin ilk maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı yendi
Final serisinin ilk maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı yendi
Final serisinin ilk maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı yendi