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    Galatasaray, Bagherpour'u transfer ediyor

    Galatasaray, Bagherpour'u transfer ediyor

    İran'da çıkan haberlere göre Galatasaray, İran Voleybol Milli Takımı’nın da formasını giyen 1.86 boyundaki Soudabeh Bagherpour'u kadrosuna katacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2020 - 17:04
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    Galatasaray, Bagherpour'u transfer ediyor #1

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, sürpriz bir transfere imza atmak üzere.

    İran basını, sarı-kırmızılıların ülkenin önde gelen voleybolcularından Soudabeh Bagherpour'u kadrosuna katacağını yazdı.

    Galatasaray, Bagherpour'u transfer ediyor #2

    İLK KEZ YURT DIŞINA ÇIKACAK

    İran Voleybol Milli Takımı'nda da forma giyen 1.86 boyundaki oyuncu, transfer gerçekleşirse ilk kez yurt dışına çıkmış olacak.

    Son olarak ülkesinin Saipa takımında forma giyen 30 yaşındaki voleybolcu, file önündeki bloklarıyla ön plana çıkıyor.

    Galatasaray, Bagherpour'u transfer ediyor #3

    Bagherpour, FIVB Kadınlar Dünya Kupası Asya elemelerinde İran Milli Takımı’ndaki performansıyla, en iyi savunmacı orta oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

    Galatasaray, Bagherpour'u transfer ediyor #4

    Galatasaray, Bagherpour'u transfer ediyor #5

    Galatasaray, Bagherpour'u transfer ediyor #6

    Galatasaray, Bagherpour'u transfer ediyor #7

    Galatasaray, Bagherpour'u transfer ediyor #8

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