Abone ol: Google News

Galatasaray, Bogdanka'ya mağlup oldu

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında konuk ettiği Polonya takımı Bogdanka'ya 3-1 yenildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 22:58
Galatasaray, Bogdanka'ya mağlup oldu
  • Galatasaray, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki maçta Bogdanka'ya 3-1 yenildi.
  • Karşılaşma İstanbul'daki Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.
  • Galatasaray bir sonraki maçını 29 Ocak'ta Halkbank ile yapacak.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Polonya takımı Bogdanka ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Bogdanka oldu.

Sarı-kırmızılı takım, organizasyondaki dördüncü maçında 29 Ocak'ta bir diğer Türk ekibi Halkbank ile sahasında karşılaşacak.

110 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Galatasaray: Can Koç, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Wright, Maar, Alonso (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül)

Bogdanka: Young, McCarthy, Henno, Leon, Grozdanov, Komenda (Hoss, Gyimah, Sasak)

Setler: 26-24, 17-25, 19-25, 18-25

Süre: 110 dakika (33, 24, 26, 27)

Eshspor Haberleri