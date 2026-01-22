Galatasaray, Bogdanka'ya mağlup oldu

- Galatasaray, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki maçta Bogdanka'ya 3-1 yenildi.
- Karşılaşma İstanbul'daki Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.
- Galatasaray bir sonraki maçını 29 Ocak'ta Halkbank ile yapacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Polonya takımı Bogdanka ile karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Bogdanka oldu.
Sarı-kırmızılı takım, organizasyondaki dördüncü maçında 29 Ocak'ta bir diğer Türk ekibi Halkbank ile sahasında karşılaşacak.
110 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
Galatasaray: Can Koç, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Wright, Maar, Alonso (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül)
Bogdanka: Young, McCarthy, Henno, Leon, Grozdanov, Komenda (Hoss, Gyimah, Sasak)
Setler: 26-24, 17-25, 19-25, 18-25
Süre: 110 dakika (33, 24, 26, 27)