Petrol
94.45
-0.62%
Euro
18.5344
-0.08%
Dolar
18.6136
0.08%
Altın
987.55
-0.66%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
379.198
-1.85%
BTXN Coin
10.62
-0.56%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 6. haftasında dev derbinin heyevanı yaşanacak. Açılış maçında Galatasaray HDI Sigorta sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..
    • 28.10.2022 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 6. hafta, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta derbisiyle başlıyor.

    Voleybolseverler bu dev maçın detaylarını internette araştırmaya başladı. Maçın saat kaçta başlayacağı ve yayınlanacağı kanal büyük merak uyandırdı.

    Peki, Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler...

    Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Galatasaray - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman?

    Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe HDI Sigorta voleybol maçı 28 Ekim Cuma günü saat 14:30'da oynanacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak..


    Josef de Souza'dan motivasyon konuşması
    Futbol

    Josef de Souza'dan motivasyon konuşması

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a ait olduğu iddia edilen videoya inceleme
    Dünya

    İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a ait olduğu iddia edilen videoya inceleme

    Görüş Bildir