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- Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 6. haftasında dev derbinin heyevanı yaşanacak. Açılış maçında Galatasaray HDI Sigorta sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..
- 28.10.2022 - 13:55
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 6. hafta, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta derbisiyle başlıyor.
Voleybolseverler bu dev maçın detaylarını internette araştırmaya başladı. Maçın saat kaçta başlayacağı ve yayınlanacağı kanal büyük merak uyandırdı.
Peki, Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler...
Galatasaray - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman?
Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe HDI Sigorta voleybol maçı 28 Ekim Cuma günü saat 14:30'da oynanacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak..