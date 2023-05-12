Giovanni Guideitti: Egonu'nun gitmesine izin vereceğim VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guideitti, Paola Egonu'yla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Guidetti, Paola Egonu'nun takımdan ayrılacağını söyledi.

CEV Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guideitti, Paola Egonu ile yol ayrımında olduklarını doğruladı.

"Paola, İstanbul'da kendini sevdirdi"

Corriere Torino'ya konuşan Giovanni Guideitti, Paola Egonu'nun takımdan ayrılacağını söyledi. Guidetti, şu ifadeleri kullandı:

"Paola, İstanbul'da kendini sevdirdi. İstemeden de olsa gitmesine izin vereceğim. Tutamadık ve üzgünüm. Çok güzel bir ilişkimiz var, büyük bir büyüme arzusu olan, mütevazi bir kız"

Milano Monza'ya transfer olacak

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Paola Egonu, Vero Volley Milano Monza'ya transfer olacak. Monza, birkaç yıl önce de Egonu için girişimlerde bulunmuş ancak oyuncu o dönem Imoco Conegliano'yu tercih etmişti.