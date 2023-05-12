Giovanni Guideitti: Egonu'nun gitmesine izin vereceğim

CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ile Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guideitti, Paola Egonu ile yol ayrımında olduklarını doğruladı.

"Paola, İstanbul'da kendini sevdirdi"

Corriere Torino'ya konuşan Giovanni Guideitti, Paola Egonu'nun takımdan ayrılacağını söyledi. Guidetti, şu ifadeleri kullandı:

"Paola, İstanbul'da kendini sevdirdi. İstemeden de olsa gitmesine izin vereceğim. Tutamadık ve üzgünüm. Çok güzel bir ilişkimiz var, büyük bir büyüme arzusu olan, mütevazi bir kız"

Giovanni Guideitti: Egonu'nun gitmesine izin vereceğim

Milano Monza'ya transfer olacak

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Paola Egonu, Vero Volley Milano Monza'ya olacak. Monza, birkaç yıl önce de Egonu için girişimlerde bulunmuş ancak oyuncu o dönem Imoco Conegliano'yu tercih etmişti.

Giovanni Guideitti: Egonu'nun gitmesine izin vereceğim