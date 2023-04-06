Halkbank galibiyete rağmen final biletini alamadı Halkbank, Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ikinci maçında Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımını deplasmanda 3-2 yenmesine rağmen rakibinin ilk maçtaki avantajından dolayı finale yükselemedi.

AA Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ikinci maçında temsilcimiz Halkbank, konuk olduğu Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımını 3-2 mağlup etti. Halkbank galibiyete rağmen rakibinin ilk maçtaki avantajından dolayı organizasyona veda etti. Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip ilk seti 25-17 önde tamamladı. Maça ağırlığını koyan Halkbank ikinci seti 25-18, üçüncü seti de 25-22 önde bitirdi. Dördüncü sette rakibini durduramayan Halkbank bu seti 25-16 kaybetti. Final setini 15-12, maçı da 3-2 kazanmasına rağmen Halkbank rakibinin ilk maçtaki avantajından dolayı yarı finalde elendi. Halkbank ilk maçta sahasında Polonya temsilcisine 3-1 yenilmişti.