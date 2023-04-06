Halkbank galibiyete rağmen final biletini alamadı

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Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ikinci maçında temsilcimiz Halkbank, konuk olduğu Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımını 3-2 mağlup etti.
Halkbank galibiyete rağmen rakibinin ilk maçtaki avantajından dolayı organizasyona veda etti.
Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip ilk seti 25-17 önde tamamladı.
Maça ağırlığını koyan Halkbank ikinci seti 25-18, üçüncü seti de 25-22 önde bitirdi.
Dördüncü sette rakibini durduramayan Halkbank bu seti 25-16 kaybetti.
Final setini 15-12, maçı da 3-2 kazanmasına rağmen Halkbank rakibinin ilk maçtaki avantajından dolayı yarı finalde elendi.
Halkbank ilk maçta sahasında Polonya temsilcisine 3-1 yenilmişti.