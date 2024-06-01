Halkbank, Oğulcan Yatgın'ı renklerine bağladı Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli oyuncu Oğulcan Yatgın'ı transfer ettiğini duyurdu.

AA

Voleybol Efeler Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Halkbank, son olarak Ziraat Bankkart forması giyen Oğulcan Yatgın'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Halkbank, Oğulcan Yatgın'ı transfer ederek pasör pozisyonunu güçlendirdi.

"Sezonun açılmasını iple çekeceğim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen 27 yaşındaki oyuncu, Halkbank'ın kadrosuna dahil olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Burada başarılı olmak ve takımıma katkı yapmak için elimden geleni yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Halkbank kadrosu altında bir başka hedefim de milli takıma yükselmek ve orada kalıcı olmak. Sezonun açılmasını iple çekeceğim.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)