Julia Ituma'nın annesi, kızının intihar ettiğine inanmıyor Takımı Igor Gorgonzola'nın maç için geldiği İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın annesi Elizabeth'in, kızının intiharına inanamadığı belirtildi.

AA

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da takım arkadaşı olan Julia Ituma, İstanbul Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulunmuştu. Kaldığı otelin altıncı katından düştüğü belirtilen Ituma'nın annesi Elizabeth, kızının intiharına inanamadığını söyledi.

"Benim kızım çok güçlüydü"

Ülkenin ana akım gazetelerinden La Repubblica’nın haberinde, kızı Julia'nın hayatını kaybettiği haberini aldıktan sonra dün Türkiye'ye hareketinden önce Elizabeth'in şunları dediği ifade edildi:

"Benim kızım çok güçlüydü. Kendini bir pencereden aşağı atmak istediğine inanamıyorum."

Maçtan sonra annesiyle telefonda konuştu

Anne Elizabeth'in, kızının yaşamını yitirdiği yeri ve soruşturma dosyasını bizzat görmek istediği kaydedildi.

Elizabeth'in, Julia'nın son olarak ailesiyle geçen haftaki Paskalya Yortusu'nda bir araya geldiğini ve gayet mutlu olduğunu aktardığı da gazetenin haberinde yer aldı.

Ayrıca Julia'nın, Eczacıbaşı ile yapılan maçın ardından annesiyle yaptığı telefon konuşmasında, "2 sayı yaptım ama takım kötüydü." dediği aktarıldı.

Takım antrenman yapmayacak

İtalyan basınına yansıyan diğer bilgilere göre, Julia'nın hayatını kaybetmesi sebebiyle Igor Gorgonzola oyuncularının şok altında olduğu, takımın bugünlerde herhangi bir antrenman yapmasının beklenmediği belirtildi.

Bu arada Igor Gorgonzola takımı taraftarlarının da Julia Ituma'yı anmak üzere yapılacak etkinlikleri belirlemek için bir araya gelecekleri ifade edildi.

Yeni 'Paola Egonu' olarak görülüyordu

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında 12 Nisan'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı'na 3-0 mağlup olarak elenen Igor Gorgonzola'da 2004 doğumlu oyuncu Julia Ituma, dün sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da yeni "Paola Egonu" olarak gösteriliyordu.