Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenerek sezonu şampiyon olarak tamamladı.

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Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 yendi.

Serinin ilk iki maçında rakibini deplasmanda 75-68 ve 83-76 yenen sarı-lacivertliler, final serisinde durumu 3-0'a taşıyarak 17. kez şampiyonluğunu ilan etti.

İkinci kupa

Sarı-lacivertli takım, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından bu sezonki ikinci kupasını müzesine götürmeyi de başardı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikasını 16-8 üstün geçtiği ilk periyodu 24-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan sarı-lacivertliler, 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-19. Hücumda etkili performansını sürdüren Fenerbahçe, 17. dakikada farkı 18 sayıya (42-24) kadar taşırken soyunma odasına da 44-29 önde gitti.

Final periyoduna üstün girdi

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 21 sayıya kadar yükseltti: 55-34. Savunma sertliğini artıran konuk ekip, 8-0'lık seri yakaladı ve 28. dakikada skor 55-42'ye geldi. Mola dönüşü toparlanan sarı-lacivertliler, final periyoduna 61-46 üstün girdi.

82-56 galip ayrıldı

Final periyodunda rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Fenerbahçe, parkeden 82-56 galip ayrıldı.

Ali Koç da izledi

Karşılaşmayı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan ile yöneticiler Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Sertaç Komsuoğlu ve Ruşen Çetin yerinde takip etti.