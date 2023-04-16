Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’ni şampiyon olarak tamamladı ve Sultanlar Ligi’nde yer almaya hak kazandı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Adam Voleybol ile karşı karşıya geldi. Karaçayır Bolu Salonu'nda oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla Adam Voleybol oldu.

Beşiktaş, Sultanlar Ligi'ne yükseldi

Final etabı üçüncü maçında Adam Voleybol karşısında iki set kazanan Beşiktaş Ceylan Takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyonluğunu ilan ederek 2023-24 sezonunda Sultanlar Ligi'nde yer almaya hak kazandı.

Bu mücadeleyi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Beşiktaş Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Melih Arslan da tribünden takip etti.