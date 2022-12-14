Kulüpler Dünya Şampiyanası'nda Eczacıbaşı, ilk maçını kazandı

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyanası'nda Eczacıbaşı, Dentil Praia Clube ile karşılaştı. Temsilcimiz maçı 3-0 kazandı.

Antalya'da düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube ile karşı karşıya geldi.

Bu sezona iyi başlayan temsilcimiz, turnuvanın ilk müsabakasını 3-0 kazanmayı başardı.

Eczacıbaşı, geriden gelerek ilk seti kazandı

Maçın ilk setinde 3-0 geriye düşen Eczacıbaşı, daha sonra yakaladığı seri ile öne geçmeyi başardı. Rakibinin hücumlarını belli bir seviyede tutmayı başaran temsilcimiz, ilk seti 25-14 önde tamamladı.

Eczacıbaşı, ikinci seti rahat kazandı

Mücadelenin ikinci setine çok hızlı başlayan Eczacıbaşı, bu bölüme büyük bir seri ile başladı. Rakibi karşısında üstünlüğü eline alan Eczacıbaşı, 7-0 öne geçti.

Brezilya temsilcisi yakaladığı 3 sayılık seri ile reaksiyon verse de set genelinde Eczacıbaşı oyunun hakimiydi. Temsilcimiz ikinci seti 25-15 önde bitirerek skoru 2-0 yaptı.

Mücadele 3-0 sona erdi

Karşılaşmanın üçüncü setinde ise Dentil Praia Clube direnç gösterdi. Brezilyalı takım sete 3 sayı önde başladı. Eczacıbaşı beraberliği sağlasa da ilerleyen bölümde öne geçmeyi başaran Dentil Praia Clube, setin ortalarında teslim oldu.

Avantajı elde eden Eczacıbaşı, 9-8 öne geçti. Bu noktadan sonra üstünlüğü bırakmayan Eczacıbaşı, ilk kez 18-15 yaparak farkı 3'e çıkardı. Brezilyalılar'ın takibinden kurtulan temsilcimiz seti 25-18 bitirdi.

Eczacıbaşı bu sezon mağlubiyet yüzü görmedi

Yeni sezona güçlü şekilde başlayan Eczacıbaşı Dynavit, henüz hiçbir kulvarda mağlup olmadı. Sultanlar Ligi, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden takım, çıktığı tüm maçları kazanmayı başardı.