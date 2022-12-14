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    Kulüpler Dünya Şampiyanası'nda Eczacıbaşı, ilk maçını kazandı

    FIVB Kulüpler Dünya Şampiyanası'nda Eczacıbaşı, Dentil Praia Clube ile karşılaştı. Temsilcimiz maçı 3-0 kazandı.
    • 14.12.2022 - 18:28
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    Kulüpler Dünya Şampiyanası'nda Eczacıbaşı, ilk maçını kazandı

    Antalya'da düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube ile karşı karşıya geldi.

    Bu sezona iyi başlayan temsilcimiz, turnuvanın ilk müsabakasını 3-0 kazanmayı başardı.

    Eczacıbaşı, geriden gelerek ilk seti kazandı

    Maçın ilk setinde 3-0 geriye düşen Eczacıbaşı, daha sonra yakaladığı seri ile öne geçmeyi başardı. Rakibinin hücumlarını belli bir seviyede tutmayı başaran temsilcimiz, ilk seti 25-14 önde tamamladı.

    Kulüpler Dünya Şampiyanası nda Eczacıbaşı, ilk maçını kazandı #1

    Eczacıbaşı, ikinci seti rahat kazandı

    Mücadelenin ikinci setine çok hızlı başlayan Eczacıbaşı, bu bölüme büyük bir seri ile başladı. Rakibi karşısında üstünlüğü eline alan Eczacıbaşı, 7-0 öne geçti.

    Brezilya temsilcisi yakaladığı 3 sayılık seri ile reaksiyon verse de set genelinde Eczacıbaşı oyunun hakimiydi. Temsilcimiz ikinci seti 25-15 önde bitirerek skoru 2-0 yaptı.

    Kulüpler Dünya Şampiyanası nda Eczacıbaşı, ilk maçını kazandı #2

    Mücadele 3-0 sona erdi

    Karşılaşmanın üçüncü setinde ise Dentil Praia Clube direnç gösterdi. Brezilyalı takım sete 3 sayı önde başladı. Eczacıbaşı beraberliği sağlasa da ilerleyen bölümde öne geçmeyi başaran Dentil Praia Clube, setin ortalarında teslim oldu.

    Avantajı elde eden Eczacıbaşı, 9-8 öne geçti. Bu noktadan sonra üstünlüğü bırakmayan Eczacıbaşı, ilk kez 18-15 yaparak farkı 3'e çıkardı. Brezilyalılar'ın takibinden kurtulan temsilcimiz seti 25-18 bitirdi.

    Kulüpler Dünya Şampiyanası nda Eczacıbaşı, ilk maçını kazandı #3

    Eczacıbaşı bu sezon mağlubiyet yüzü görmedi

    Yeni sezona güçlü şekilde başlayan Eczacıbaşı Dynavit, henüz hiçbir kulvarda mağlup olmadı. Sultanlar Ligi, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden takım, çıktığı tüm maçları kazanmayı başardı.


    Kulüpler Dünya Şampiyanası'nda Eczacıbaşı, ilk maçını kazandı
    Voleybol

    Kulüpler Dünya Şampiyanası'nda Eczacıbaşı, ilk maçını kazandı

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