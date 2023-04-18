Kupa Voley finalinde Fenerbahçe'yi yenen Halkbank şampiyonluğa uzandı

Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali'nin ikinci gününde Halkbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Bursa'daki Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan maçta Halkbank, Fenerbahçe'yi 25-21, 25-18 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek Kupa Voley'i kazandı.
Yarı finalde Halkbank, son şampiyon Arkas Spor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırmayı başarırken Fenerbahçe, Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup etmiş ve Halkbank'ın finaldeki rakibi olmuştu.
Halkbank, 8 kez şampiyon oldu
Kupayı müzesine götüren Halkbank, 2023-2024 sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı. Bu şampiyonlukla kupayı 8. kez müzesine götüren Halkbank rekorunu geliştirdi.