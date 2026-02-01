Spor Toto, Ziraat Bankkart karşısında kazandı

- Spor Toto, Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Ziraat Bankkart'ı 3-1 yendi.
- Başkent derbisinde alınan bu galibiyetle Spor Toto ligde 11. zaferini elde etti.
- Ziraat Bankkart ise bu mağlubiyetle sezonun ikinci yenilgisini yaşadı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto, başkent derbisinde Ziraat Bankkart ile karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla Spor Toto oldu.
Spor Toto bu sonuçla ligde 11. galibiyetini alırken Ziraat Bankkart, bu sezon 2. yenilgisini yaşadı.
109 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı
Spor Toto: Camejo, Jaime, Hakkı Çapkınoğlu, Emin Gök, Orçun Ergün, Ivovic (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, İzzet Ünver, Melih Sıratça)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Abdelaziz, Clevenot, Kooy, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar, Vahit Emre Savaş)
Setler: 19-25, 25-16, 25-21, 25-22
Süre: 109 dakika