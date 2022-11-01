Petrol
93.86
1.13%
Euro
18.4753
0.39%
Dolar
18.6202
0.07%
Altın
985.78
0.91%
Borsa
4083
2.62%
Bitcoin
385.534
0.51%
BTXN Coin
10.59
1.63%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Sultanlar Ligi'nde yeni sezon bugün başlıyor! İşte Sultanlar Ligi 1. hafta maç programı..

    Kadınlar voleybol liginde yeni sezon heyecanı bugün oynanacak karşılaşma ile başlayacak. İşte Sultanlar Ligi 2022-2023 sezonu 1. hafta maç programı..
    • 01.11.2022 - 11:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultanlar Ligi'nde yeni sezon bugün başlıyor! İşte Sultanlar Ligi 1. hafta maç programı..

    Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu heyecanı bugün oynanacak açılış maçı ile başlayacak.

    Misli.com Sultanlar Ligi’nde 14 takım, 2 devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek. Ligde ilk yarı maçlarının 25 Aralık’ta bitmesi planlanıyor.

    Sultanlar Ligi'nde ikinci devre maçları 7 Ocak 2023’te başlayıp 1 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Voleybolseverler bugün başlayacak Sultanlar Ligi'nde 1. hafta maç programını merak ediyor. İşte ilk haftanın maç programı..

    1. hafta maç programı

    1 Kasım Salı

    17.30 Çukurova Bld. Adana Demirspor - PTT

    2 Kasım Çarşamba

    17.00 Kuzeyboru - Galatasaray HDI Sigorta

    16.00 İlbank - Nilüfer Bld.

    19.00 Sigorta Shop - Sraıyer Bld.

    18.00 Bolu Belediye - Vakıfbank

    14.00 Türk Hava Yolları - Aydın B.Şehir Bld.

    17.30 Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit


    Kocaeli'de alkol alıp polisi tehdit etti
    3. Sayfa

    Kocaeli'de alkol alıp polisi tehdit etti

    1 Kasım 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...
    Gündem

    1 Kasım 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir