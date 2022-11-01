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- Sultanlar Ligi'nde yeni sezon bugün başlıyor! İşte Sultanlar Ligi 1. hafta maç programı..
Sultanlar Ligi'nde yeni sezon bugün başlıyor! İşte Sultanlar Ligi 1. hafta maç programı..
- 01.11.2022 - 11:23
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu heyecanı bugün oynanacak açılış maçı ile başlayacak.
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 14 takım, 2 devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek. Ligde ilk yarı maçlarının 25 Aralık’ta bitmesi planlanıyor.
Sultanlar Ligi'nde ikinci devre maçları 7 Ocak 2023’te başlayıp 1 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Voleybolseverler bugün başlayacak Sultanlar Ligi'nde 1. hafta maç programını merak ediyor. İşte ilk haftanın maç programı..
1. hafta maç programı
1 Kasım Salı
17.30 Çukurova Bld. Adana Demirspor - PTT
2 Kasım Çarşamba
17.00 Kuzeyboru - Galatasaray HDI Sigorta
16.00 İlbank - Nilüfer Bld.
19.00 Sigorta Shop - Sraıyer Bld.
18.00 Bolu Belediye - Vakıfbank
14.00 Türk Hava Yolları - Aydın B.Şehir Bld.
17.30 Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit