Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu mağlup etti

- Türk Hava Yolları, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.
- Karşılaşma, Aksaray Spor Salonu'nda oynandı ve 122 dakika sürdü.
- Maçta Türk Hava Yolları, setleri 20-25, 25-13, 22-25 ve 15-25 kazandı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Kuzeyboru ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Türk Hava yolları oldu.
122 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Ege Melisa Bukmen, Lila Şengün)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Bahar Akbay)
Setler: 20-25, 25-13, 22-25, 15-25
Süre: 122 dakika (38, 26, 31, 27)