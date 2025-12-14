Abone ol: Google News

Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu mağlup etti

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 16:19
  • Türk Hava Yolları, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.
  • Karşılaşma, Aksaray Spor Salonu'nda oynandı ve 122 dakika sürdü.
  • Maçta Türk Hava Yolları, setleri 20-25, 25-13, 22-25 ve 15-25 kazandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Kuzeyboru ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Türk Hava yolları oldu.

122 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Ege Melisa Bukmen, Lila Şengün)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Bahar Akbay)

Setler: 20-25, 25-13, 22-25, 15-25

Süre: 122 dakika (38, 26, 31, 27)

