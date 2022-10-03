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    Türkiye - Almanya Dünya Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman ve hangi kanalda?

    Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalan Filenin Sultanları buradaki ilk maçında Almanya ile mücadele edecek.
    • 03.10.2022 - 12:34
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    Türkiye - Almanya Dünya Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman ve hangi kanalda?

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında  Almanya ile karşı karşıya gelecek.

    Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'nda yer aldığı B grubunu lider tamamladı.Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet alan milliler 2. turda F grubunda mücadele edecek.

    Filenin SultanlarıF Grubu’nda Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile çeyrek final için mücadele edecek.

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, F Grubu’ndaki karşılaşmalarını Polonya’nın Lodz şehrinde oynayacak.2. tur maçları 4 Ekim 9 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

    Peki Türkiye ile Almanya arasında oynanacak maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın merak edilenleri..

    Türkiye - Almanya Dünya Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman ve hangi kanalda? #1

    Türkiye - Almanya maçı ne zaman oynanacak?

    Türkiye - Almanya mücadelesi 4 Ekim 2022 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.Türkiye - Almanya maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


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