Türkiye - Almanya Dünya Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Türkiye - Almanya Dünya Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalan Filenin Sultanları buradaki ilk maçında Almanya ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'nda yer aldığı B grubunu lider tamamladı.Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet alan milliler 2. turda F grubunda mücadele edecek.

Filenin SultanlarıF Grubu’nda Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile çeyrek final için mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, F Grubu’ndaki karşılaşmalarını Polonya’nın Lodz şehrinde oynayacak.2. tur maçları 4 Ekim 9 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

Peki Türkiye ile Almanya arasında oynanacak maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın merak edilenleri..

Türkiye - Almanya maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye - Almanya mücadelesi 4 Ekim 2022 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.Türkiye - Almanya maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.