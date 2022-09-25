Türkiye - Güney Kore Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Güney Kore Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları grupta ikinci maçına çıkıyor.İşte Türkiye - Güney Kore maçının detayları..

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası grup etabı ilk maçında Tayland’a 3-2 mağlup oldu.

B grubunda mücadele eden Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak.Güney Kore maçının detayları voleybol severler tarafından araştırılmaya başlandı.

Peki Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak.İşte maçın detayları..

Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye - Güney Kore maçı 27 Eylül Salı günü saat 15.00'te oynanacak.Mücadele Polonya’nın Gdansk şehrinde bulunan Ergo Arena'da oynanacak.

Türkiye - Güney Kore maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.