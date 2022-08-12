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    Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman oynanacak? 5. İslami Dayanışma Oyunları grup maçı..

    Filenin Sultanları’nın 5. İslami Dayanışma Oyunları heyecanı devam ediyor! Filenin Sultanları'nın grup etabında ikinci rakibi İran..
    • 12.08.2022 - 15:17
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    Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman oynanacak? 5. İslami Dayanışma Oyunları grup maçı..

    Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Filenin Sultanları grup maçlarının ikincisinde İran ile karşılaşacak.

    Türkiye - İran voleybol maçının ne zaman oynanacağı sosyal medyada gündem konusu oldu.Oyunlar'da ilk maçında Özbekistan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları ikinci maçta İran'ı yenmek istiyor.

    Peki Türkiye - İran maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte cevabı..

    Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman oynanacak? 5. İslami Dayanışma Oyunları grup maçı.. #1

    Türkiye - İran maçı ne zaman oynanacak?

    5. İslami Dayanışma Oyunları 2. grup maçında Türkiye - İran maçı 12 Ağustos (bugün) saat 19.00'da başlayacak.Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


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