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- Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman oynanacak? 5. İslami Dayanışma Oyunları grup maçı..
Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman oynanacak? 5. İslami Dayanışma Oyunları grup maçı..
Filenin Sultanları’nın 5. İslami Dayanışma Oyunları heyecanı devam ediyor! Filenin Sultanları'nın grup etabında ikinci rakibi İran..
- 12.08.2022 - 15:17
Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Filenin Sultanları grup maçlarının ikincisinde İran ile karşılaşacak.
Türkiye - İran voleybol maçının ne zaman oynanacağı sosyal medyada gündem konusu oldu.Oyunlar'da ilk maçında Özbekistan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları ikinci maçta İran'ı yenmek istiyor.
Peki Türkiye - İran maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte cevabı..
Türkiye - İran maçı ne zaman oynanacak?
5. İslami Dayanışma Oyunları 2. grup maçında Türkiye - İran maçı 12 Ağustos (bugün) saat 19.00'da başlayacak.Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.