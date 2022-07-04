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    Türkiye - İtalya Akdeniz Oyunları voleybol final maçı ne zaman?

    Akdeniz Oyunları'nda final heyecanı yaşanıyor.İtalya - Türkiye voleybol final maçı ile ilgili tüm detaylar..
    • 04.07.2022 - 10:34
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    Türkiye - İtalya Akdeniz Oyunları voleybol final maçı ne zaman?

    Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda finale kalma başarısı gösteren kadın voleybol milli takımımız finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

    Altın madalyayı hedeflediğimiz bu kritik maç ne zaman oynanacak sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alıyor.İşte tüm detaylar..

    Türkiye - İtalya Akdeniz Oyunları voleybol final maçı ne zaman? #1

    Türkiye - İtalya maçı ne zaman?

    Türkiye - İtalya final maçı bugün saat 18.30'da başlayacak.Maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


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