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    Türkiye - Kamerun voleybol maçı ne zaman? İslami Dayanışma Oyunları yarı final maçı!

    İslami Dayanışma Oyunları'nda Filenin Sultanları yarı finale kalmayı başardı.İşte yarı finalde oynanacak Kamerun maçının detayları..
    • 13.08.2022 - 09:48
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    Türkiye - Kamerun voleybol maçı ne zaman? İslami Dayanışma Oyunları yarı final maçı!

    Konya'nın ev sahipliğinde devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli kadın voleybol takımımız grup aşamasında oynadığı 2 maçıda kazanarak yarı finale çıkmayı başardı.

    Filenin Sultanları ilk maçta Özbekistan'ı 3-0 mağlup etmişti.Millilerimiz ikinci maçtada İran'ı 3-0 yenerek grubunu lider tamamlamayı başardı.

    Türkiye - Kamerun voleybol maçı ne zaman? İslami Dayanışma Oyunları yarı final maçı! #1

    Karatay Kongre ve Spor Merkezi’nde oynanan iki mücadeledede Konyalı voleybol severler Filenin Sultanları'na büyük bir destek verdi.

    Son derece üstün bir performans gösteren Filenin Sultanları yarı final maçında B grubunun ikincisi ile mücadele edecek.

    B grubunu ikinci sırada tamamlayarak Filenin Sultanlarına rakip olan takım ise Kamerun oldu.Peki Türkiye - Kamerun yarı final maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte cevabı..

    Türkiye - Kamerun voleybol maçı ne zaman? İslami Dayanışma Oyunları yarı final maçı! #2

    Türkiye - Kamerun maçı ne zaman oynanacak?

    Türkiye - Kamerun yarı final maçı 14 Ağustos pazar günü saat 19.00’da oynayacak.


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