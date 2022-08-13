Türkiye - Kamerun voleybol maçı ne zaman? İslami Dayanışma Oyunları yarı final maçı!

İslami Dayanışma Oyunları'nda Filenin Sultanları yarı finale kalmayı başardı.İşte yarı finalde oynanacak Kamerun maçının detayları..

Konya'nın ev sahipliğinde devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli kadın voleybol takımımız grup aşamasında oynadığı 2 maçıda kazanarak yarı finale çıkmayı başardı.

Filenin Sultanları ilk maçta Özbekistan'ı 3-0 mağlup etmişti.Millilerimiz ikinci maçtada İran'ı 3-0 yenerek grubunu lider tamamlamayı başardı.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi’nde oynanan iki mücadeledede Konyalı voleybol severler Filenin Sultanları'na büyük bir destek verdi.

Son derece üstün bir performans gösteren Filenin Sultanları yarı final maçında B grubunun ikincisi ile mücadele edecek.

B grubunu ikinci sırada tamamlayarak Filenin Sultanlarına rakip olan takım ise Kamerun oldu.Peki Türkiye - Kamerun yarı final maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte cevabı..

Türkiye - Kamerun maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye - Kamerun yarı final maçı 14 Ağustos pazar günü saat 19.00’da oynayacak.