Türkiye - Tayland Dünya Şampiyonası maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Tayland Dünya Şampiyonası maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası serüveni bugün başlıyor! Milli takımımız ilk maçında Tayland ile karşılaşıyor.İşte detaylar..

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Voleybol severlerin yakından takip ettiği maç öncesi maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.

Giovanni Guidetti'nin yönettiği milli takımımızın 14 kişilik kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Simge Aköz ve Aylin Acar bulunuyor.

Şampiyonaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen Filenin Sultanları ilk maçı kazanarak moral depolamak istiyor.İşte bu kritik maçın detayları..

Türkiye - Tayland maçı ne zaman?

Dünya Voleybol Şampiyonası'nda B grubunda yer alan milli takımımız gruptaki ilk maçında 24 Eylül (bugün) saat 14.00'te Tayland ile karşı karşıya gelecek.Türkiye - Tayland maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları maç programı

Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası maç programı şu şekilde;