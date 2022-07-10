Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Ankara'da düzenlenecek olan dörtlü finallere katılım hakkı elde etti ve Tayland ile eşleşti. Peki, Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda dikkati çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı, başarılı gidişatını sürdürüyor.

Tokyo'dan sonra kitlesini giderek artıran ve tarih yazan filenin sultanları, Ankara'da düzenlenecek olan Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland ile eşleşti.

Ayrıca A Milli Takım, ilk etabı 7. sırada tamamlamasına rağmen ev sahibi olma avantajı ile finallere 1. sıradan katıldı.

Tayland ile karşılaşacak olan milli takıma destek vermek isteyenler ise arama motorlarına, "Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yazmaya başladı.

Peki, Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 18:30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

(1) Türkiye - Tayland (8)

(4) İtalya - Çin (5)

(2) A.B.D. - Sırbistan (7)

(3) Brezilya - Japonya (6)