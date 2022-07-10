- Haberler
- Voleybol Haberleri
- Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 10.07.2022 - 12:59
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda dikkati çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı, başarılı gidişatını sürdürüyor.
Tokyo'dan sonra kitlesini giderek artıran ve tarih yazan filenin sultanları, Ankara'da düzenlenecek olan Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland ile eşleşti.
Ayrıca A Milli Takım, ilk etabı 7. sırada tamamlamasına rağmen ev sahibi olma avantajı ile finallere 1. sıradan katıldı.
Tayland ile karşılaşacak olan milli takıma destek vermek isteyenler ise arama motorlarına, "Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yazmaya başladı.
Peki, Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 18:30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
(1) Türkiye - Tayland (8)
(4) İtalya - Çin (5)
(2) A.B.D. - Sırbistan (7)
(3) Brezilya - Japonya (6)