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    Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    A Milli Kadın Voleybol Takımı Ankara'da düzenlenecek olan dörtlü finallere katılım hakkı elde etti ve Tayland ile eşleşti. Peki, Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
    • 10.07.2022 - 12:59
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    Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda dikkati çeken A Milli Kadın Voleybol  Takımı, başarılı gidişatını sürdürüyor.

    Tokyo'dan sonra kitlesini giderek artıran ve tarih yazan filenin sultanları, Ankara'da düzenlenecek olan Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland ile eşleşti.

    Ayrıca A Milli Takım, ilk etabı 7. sırada tamamlamasına rağmen ev sahibi olma avantajı ile finallere 1. sıradan katıldı.

    Tayland ile karşılaşacak olan milli takıma destek vermek isteyenler ise arama motorlarına, "Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yazmaya başladı.

    Peki, Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Türkiye-Tayland Milletler Ligi çeyrek final maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 18:30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak

    ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

    (1) Türkiye - Tayland (8)

    (4) İtalya - Çin (5)

    (2) A.B.D. - Sırbistan (7)

    (3) Brezilya - Japonya (6)


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