VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor karşısında rahat kazandı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 18:28

  
  
  

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım VakıfBank oldu.

87 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Ahmet Kalay, Sadettin Kıral

Bahçelievler Belediyespor: Nikolova, Reid, Ceylan Arısan, Jaksic, Fulden Ural, Fatma Nur Yılmaz (Berre İnce, Dilara Yeşil, Eylül Durgun, Eda Say)

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Malual, Dangubic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Cansu Özbay, Boskovic, Markova)

Setler: 21-25, 23-25, 20-25

Süre: 87 dakika (28, 33, 26)

