VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor karşısında rahat kazandı

- VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Maç Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynandı ve 87 dakika sürdü.
- VakıfBank'ın galibiyeti setleri 21-25, 23-25 ve 20-25 kazanarak geldi.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile VakıfBank karşı karşıya geldi.
Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım VakıfBank oldu.
87 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi
Hakemler: Ahmet Kalay, Sadettin Kıral
Bahçelievler Belediyespor: Nikolova, Reid, Ceylan Arısan, Jaksic, Fulden Ural, Fatma Nur Yılmaz (Berre İnce, Dilara Yeşil, Eylül Durgun, Eda Say)
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Malual, Dangubic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Cansu Özbay, Boskovic, Markova)
Setler: 21-25, 23-25, 20-25
Süre: 87 dakika (28, 33, 26)