VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkacak ve Developres Rzeszow ile kozlarını paylaşacak. Peki, VakıfBank - Developres Rzeszow maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'de voleybol alanında birçok başarılara imza atan VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteriyor.

Bu kapsamda VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Polonya temsilcisi Developres Rzeszow ile kozlarını paylaşacak.

VakıfBank ilk maçta deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın rövanşını kazanmak ve tur biletini cebine koymak istiyor.

Maçı kaçırmak istemeyen voleybolseverler, "VakıfBank - Developres Rzeszow maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Peki, VakıfBank - Developres Rzeszow maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

VAKIFBANK - DEVELOPRES MAÇI NE ZAMAN?

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele 16 Mart Çarşamba yani bugün, TSİ 18.00'de başlayacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

VakıfBank'ta Başantrenör Giovanni Guidetti yaptığı açıklamada, "Görevimizin çok zorlu olduğunu biliyoruz. Bizi büyük bir mücadele bekliyor.

Baskıyı hissediyoruz ancak her zaman dediğimiz gibi; 'baskı bizim hak ettiğimiz bir ayrıcalık'. İlk maçta bize karşı harika bir performans gösterdiler.

Hem takım olarak hem de bireysel olarak çok yetenekli bir ekibe karşı oynayacağız. Çok fazla hata yapmıyorlar. Oyunun her alanında güçlü ve komple bir ekip. Bu yüzden de bizi zorlu bir maç bekliyor.” dedi.