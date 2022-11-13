Vakıfbank, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Sultanlar Ligi 4. hafta mücadelesinde ev sahibi Vakıfbank, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve yoluna namağlup olarak devam etti.

Sultanlar Ligi 4. haftası dev derbiye sahne oldu. Vakıfbank, Fenerbahçe'yi ağırladı. Ev sahibi takım, sarı-lacivertliler karşısında 3-1 kazanmayı başardı.

Vakıfbank bu sonuçla ligde 4'te 4 yaptı ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Vakıfbank 2-0 öne geçti

Kıyasıya mücadele ile başlayan maçın ilk setini Vakıfbank 25-21 kazandı. İkinci set de benzer oyuna sahne olurken, ev sahibi takım bu bölümü 25-20 önde tamamladı.

Üçüncü seti Fenerbahçe kazandı

Maçın üçüncü seti adeta nefes kesti. Vakıfbank ile Fenerbahçe arasındaki rekabeti özetleyen sette son bölüme girilirken skor defalarca eşitlendi.

Setin büyük bölümünü önde götüren ev sahibi ekip, sonlarda avantajı kaybetti. Geriden gelen sarı-lacivertliler, bu seti 25-23 aldı.

Vakıfbank yoluna nağmalup devam ediyor

Kıyasıya mücadele içinde geçen dördüncü sette eşitlik son bölüme kadar bozulmadı. Vakıfbank seti 25-22 mücadeleyi ise 3-1 kazandı.

Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Galatasaray ile beraber yoluna namağlup devam etti ve 2. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ise oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak, 6. sırada yer aldı.