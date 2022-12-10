VakıfBank, Galatasaray'ı mağlup etti

VakıfBank, Galatasaray'ı mağlup etti

Sultanlar Ligi 10. haftasında Galatasaray ile son şampiyon VakıfBank karşılaştı. Çekişmeli maçı 2-2'lik skorun ardından 3. seti alan VakıfBank kazandı.

Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda Galatasaray'ı karar setine kalan mücadelede 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Egonu galibiyette büyük pay sahibi oldu

VakıfBank, Galatasaray'ı 25-16, 20-25, 17-25, 25-19, 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti. VakıfBank'ta Egonu 29 sayı Gabi 20 sayı ve Bajema 12 ile oynadı.

Anthi 32 sayı ile oynadı

Geçen sezon Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'ni kazanan VakıfBank karşısında maçı 2-2'ye getirerek karar setine taşıyan ancak son sette 3-2 kaybeden Galatasaray'da Anthi 32 sayı İlkin 16 sayı Sude 6 sayı Fatma 6 sayı kaydetti.

VakıfBank zirveyi takipte

Bu sonucun ardından VakıfBank, namağlup Eczacıbaşı'nın ardından 9 galibiyet 1 mağlubiyetle haftayı 2.sırada kapattı.

Sultanlar Ligi'nde Galatasaray ise 6 galibiyet 4 mağlubiyetle ligde 5. basamakta yer alıyor.