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    VakıfBank, Galatasaray'ı mağlup etti

    Sultanlar Ligi 10. haftasında Galatasaray ile son şampiyon VakıfBank karşılaştı. Çekişmeli maçı 2-2'lik skorun ardından 3. seti alan VakıfBank kazandı.
    • 10.12.2022 - 17:37
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    VakıfBank, Galatasaray'ı mağlup etti

    Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda Galatasaray'ı karar setine kalan mücadelede 3-2 mağlup etmeyi başardı.

    Egonu galibiyette büyük pay sahibi oldu

    VakıfBank, Galatasaray'ı 25-16, 20-25, 17-25, 25-19, 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti. VakıfBank'ta Egonu 29 sayı Gabi 20 sayı ve Bajema 12 ile oynadı.

    VakıfBank, Galatasaray ı mağlup etti #1

    Anthi 32 sayı ile oynadı

    Geçen sezon Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'ni kazanan VakıfBank karşısında maçı 2-2'ye getirerek karar setine taşıyan ancak son sette 3-2 kaybeden Galatasaray'da Anthi 32 sayı İlkin 16 sayı Sude 6 sayı Fatma 6 sayı kaydetti.

    VakıfBank, Galatasaray ı mağlup etti #2

    VakıfBank zirveyi takipte

    Bu sonucun ardından VakıfBank, namağlup Eczacıbaşı'nın ardından 9 galibiyet 1 mağlubiyetle haftayı 2.sırada kapattı.

    Sultanlar Ligi'nde Galatasaray ise 6 galibiyet 4 mağlubiyetle ligde 5. basamakta yer alıyor.

    VakıfBank, Galatasaray ı mağlup etti #3


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