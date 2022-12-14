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    VakıfBank, galibiyetle başladı

    FIVB Kulüpler Dünya Şampiyanası'nda VakıfBank, Kazakistan'ın Kuanysh takımı ile karşılaştı. Temsilcimiz maçı 3-0 kazandı.
    • 14.12.2022 - 21:10
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    VakıfBank, galibiyetle başladı

    Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da bugün başlayan 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Kazakistan ekibi Kuanysh Club'u 3-0 yendi.

    VakıfBank, set vermeden kazandı

    Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini VakıfBank 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.

    Sarı-siyahlılar, ikinci sette de rakibine 25-15 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti 25-17 kazanan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    VakıfBank, galibiyetle başladı #1

    İki takımımız temsil ediyor

    Türkiye'nin iki takımla temsil edildiği FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, yarın oynanacak Prosecco Doc Imoco Conegliano (İtalya)-Dentil Praia Clube (Brezilya) ve VakıfBank-Gerdau Minas (Brezilya) maçlarıyla devam edecek.

    VakıfBank, galibiyetle başladı #2

    18 Aralık'ta sona erecek

    Organizasyon, 18 Aralık Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.

    VakıfBank, galibiyetle başladı #3


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