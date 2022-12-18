VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

Temsilcimiz VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano karşısında 3-1 kaybederek turnuvayı ikinci sırada bitirdi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde temsilcimiz VakıfBank ile İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano karşı karşıya geldi.

VakıfBank ikinci bitirdi

Mücadeleyi VakıfBank, 25-18, 22-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kaybetti ve Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı ikinci olarak bitirdi.

Imoco Volley bu sonuçla birlikte turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu aldı. Vakıfbank ise 6 kez çıktığı finalde 2. mağlubiyetini aldı.

Geçen yıl da finalde karşılaşmışlardı

Şu ana dek 5 final oynadığı ve 4 kez zirvede tamamladığı bu turnuvayı en çok kazanan takım VakıfBank olmuştu. İki takım geçen yıl da finalde karşı karşıya gelmiş ve gülen taraf temsilcimiz olmuştu.