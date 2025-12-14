Abone ol: Google News

VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 16:28
VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi
  • VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Maç, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve 83 dakika sürdü.
  • Setler 25-19, 25-21 ve 25-21 olarak sonuçlandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında, VakıfBank ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.

83 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Mehmet Gül

VakıfBank: Dangubic, Ogbugu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan)

Nilüfer Belediyespor: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Cajic, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder)

Setler: 25-19, 25-21, 25-21

Süre: 83 dakika (26, 28, 29)

Eshspor Haberleri