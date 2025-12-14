VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

- VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Maç, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve 83 dakika sürdü.
- Setler 25-19, 25-21 ve 25-21 olarak sonuçlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında, VakıfBank ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.
83 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Mehmet Gül
VakıfBank: Dangubic, Ogbugu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan)
Nilüfer Belediyespor: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Cajic, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder)
Setler: 25-19, 25-21, 25-21
Süre: 83 dakika (26, 28, 29)