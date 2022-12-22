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VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Almanya'nın Potsdam ekibini 3-1 mağlup etti.
- 22.12.2022 - 00:11
MBS Arena'da oynanan müsabakaya iyi başlayan VakıfBank, ilk seti 25-22, son ana kadar çekişmeli geçen ve 37 dakika süren ikinci seti 35-33 kazandı.
İstediği oyunu sergileyemediği üçüncü seti 25-20 kaybeden VakıfBank, iyi oynadığı dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazanmasını bildi
VakıfBank'tan ikinci galibiyet
AA'nın haberine göre; VakıfBank, gruptaki ikinci galibiyetini elde ederken, Potsdam ise ikinci mağlubiyetini aldı.