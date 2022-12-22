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    VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Almanya'nın Potsdam ekibini 3-1 mağlup etti.
    • 22.12.2022 - 00:11
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    VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

    MBS Arena'da oynanan müsabakaya iyi başlayan VakıfBank, ilk seti 25-22, son ana kadar çekişmeli geçen ve 37 dakika süren ikinci seti 35-33 kazandı.

    İstediği oyunu sergileyemediği üçüncü seti 25-20 kaybeden VakıfBank, iyi oynadığı dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazanmasını bildi

    VakıfBank'tan ikinci galibiyet

    AA'nın haberine göre; VakıfBank, gruptaki ikinci galibiyetini elde ederken, Potsdam ise ikinci mağlubiyetini aldı.

    VakıfBank Şampiyonlar Ligi nde 2 de 2 yaptı #1

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