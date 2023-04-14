Voleybolda Türk finalinin biletleri satışa Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'da karşılaşacak olan temsilcilerimiz Eczacıbaşı ile VakıfBank arasındaki maçın biletleri satışa sunuldu.

AA

Voleybolda 2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nin biletleri satışa çıktı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda şampiyonun belirleneceği "Türk finalinde" Eczacıbaşı ile VakıfBank, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'da TSİ 18.30'da karşı karşıya gelecek.

Bilet alanlar 2 maç izleyecek

Bu karşılaşma için bilet alan seyirciler, Polonya ekipleri Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ile Jastrzebski Wegiel arasında oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak 2023 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ni de izleyebilecek.