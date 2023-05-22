Zehra Güneş: Giovanni Guidetti için kazandık Vakıfbank'ın sevilen oyuncusu Zehra Güneş, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Giovanni Guidetti hakkında konuştu.

Vakıfbank formasıyla 2018 ve 2022'nin ardından üçüncü kez CEV Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Zehra Güneş, "Bu kupayı kaç kere kazanırsam kazanayım yetmeyecek!" dedi.

Torino'da Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendikleri final maçı sonrasında açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki Zehra, şöyle konuştu:

"Çok keyif alarak voleybol oynuyoruz. Bu kupayı kaç kere kazanırsam kazanayım, bana hiç yetmeyecek. Tekrar tekrar kazanmak isteyeceğimi biliyorum. Önümüzdeki yıl da şampiyon olup üst üste üçüncü kez zirvede olmayı şimdiden çok istiyorum."

"Bizler onun ailesiyiz"

Başantrenör Giovanni Guidetti'nin gerek VakıfBank'ın elde ettiği başarılarda gerekse kendisinin kariyerinde çok önemli payı olduğunu vurgulayan milli voleybolcu, şunları söyledi: