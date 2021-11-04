Zehra Güneş'in 'özel' sırları! Burcu, en sevmediği soru, asla yapamam dediği meslek...

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, yaptığı açıklamalarla dikkati çekti. Bir Youtube kanalına konuk olan voleybolcu, kendisiyle ilgili detayları paylaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sergiledikleri performansla dikkat çekti.

Oyuncuların hepsi teker teker beğenilirken, içlerinden bazıları ise bir adım ön plana çıkarıldı.

Öne çıkarılan bu isimler Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Meryem Boz ve kaptan Eda Erdem oldu.

Bu isimlerin arasında olan Zehra Güneş hem oyunu hem de herkesi mest eden güzelliğiyle konuşuldu.

Dikkatleri üzerine çeken ve her hareketiyle gündeme gelen Zehra, Meriç Aral ve Efe Tunçer tarafından hazırlanan popüler podcast serisi Teras Noir 5'e katıldı.

Başarılı voleybolcu keyifli anların yaşandığı programda, kendisine dair bazı detayları paylaşmayı ihmal etmedi.

ZEHRA GÜNEŞ'İ YAKINDAN TANIYALIM

Meriç Aral ve Efe Tunçer tarafından hazırlanan popüler podcast serisi Teras Noir 5'e katılan Zehra Güneş, Efe Tunçer'in "Senden biz bir bilgi istedik. Sen bizle o bilgiyi paylaşır mısın?" sorusunu şu cevabı verdi;

"Akrepler öleceklerini anladıkları zaman kendilerini sokup, öldürürlermiş. Bunu neden söylemek istedim çünkü bence ben paralel evrende akrebim.

O yüzden bunu söylemek istedim. Burcum ise Yengeç. Kötü bir şey yok, kendimi öldürmek istemiyorum.

Kötü bir şey yaptığımda, kuruyorum. Neler olabileceğini. Bütün senaryoları kuruyorum. O olmayacaksa bile en kötüsüne üzülüyorum."





"OYUNCULUK YAPAMAM"

Sevmediği biriyle samimi olamayacağını söyleyen Zehra Güneş, bu nedenle oyunculuk yapamayacağını belirtti.

Güneş sorulmasından sıkıldığı soruyu ise "Aynı soru kalıbında sezon bittiğinden beri bin kez karşılaştım. Bütün yaz döneminiz çok iyi geçti, çok yoğundu. Nasıl değerlendirirsin bütün yazı?" sözleriyle açıkladı.