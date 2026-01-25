Abone ol: Google News

Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında lider Ziraat Bankkart, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 16:51
Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi
  • Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve ekip üst üste 6. galibiyetini elde etti.
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında lider Ziraat Bankkart ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Ziraat Bankkart oldu.

Başkent ekibi, üst üste 6'ncı toplamda 15'inci galibiyetini alırken Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8'inci mağlubiyetini yaşadı.

75 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırçova

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Burakhan Tosun, Abdel-Aziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Kooy, Jokela, Özgür Karababa, Aykut Gedik)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic (Ümit Demir, Burhan Zorluer, Oğuzhan Doğruluk, Enis Ali Ay, Kadir Bircan)

Setler: 25-18, 25-20, 25-19

Süre: 75 dakika

Eshspor Haberleri