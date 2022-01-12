Whoisnext fc ve Sedat Koç, futbol okulunu dünyaya açıyor

Whoisnext fc futbol takımı ve futbol okullarının kurucusu ve kaptanı Sedat Koç Türkiye’de bulunan Whoisnext fc markasını, dünya çapında büyük bir marka haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Ülkemizdeki Alt yapı ve futbol okullarının gençlerimize yeteri kadar imkan sağlayamadığını söyleyen Sedat Koç 6-12 yaş çocuklarımızın çoğunun imkansızlıklar yüzünden yeteneklerinin keşfedilemediğini yetenekli olup futbola gönül vermiş çocuklarımızın ve gençlerimizin imkansızlıklar içinde futboldan uzaklaştığını söyleyen Sedat Koç halı sahaların yeterli olmadığını ve mevcut halı sahaların yetersiz kaldığını ve ücret fazlalığı nedeniyle gençlerimizin faydalanamadığını söyledi katıldığı bir televizyon kanalında devletimizin 6-12 yaşındaki gençlerimizi ücretsiz halı sahalarla buluşturması maddi durumu olmayan gençlerimize destek olup futbol okullarına yazdırmasını ve futbol okullarına destek olmasını aktardı. www.whoisnextfc.com web sitesi ve instagram hesapları @who_is_next_fc dan ulaşan tüm gençlere destek olacaklarını ve çok yakında Whoisnex tfc markasının ‘bütün gençleri ülkemize kazandıracağını’ sözlerine ekledi.