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Kredi kartı ödemelerine kolaylık getirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranını yüzde 20'ye indirdi.

AA |
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Kredi kartı ödemelerine kolaylık getirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yeni tip koronavirüs nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı.

Buna göre, Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi.

YIL SONUNA KADAR ÖDEMESİZ DÖNEM TANIMLAMA

Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı.

Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden bir aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu.

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