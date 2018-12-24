Kredi kartı puanları için son günler

Puan kullanırken de dikkatli olunması ve ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Genel Başkanı Av. İbrahim Güllü, şöyle devam etti:

“Market, akaryakıt istasyonu, giyim ve ayakkabı mağazası, alışveriş merkezleri gibi işletmelerin müşteri portföyü ve sadık müşteri kitlesi oluşturmak, müşterileri alışverişe teşvik etmek için kendilerinden yapılan alışverişlerde para yerine geçen puanlar veriyor ve karta yükleniyor.

"TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI"

İbrahim Güllü, tüketicinin bilinçli olmasını ve mutlaka kullandığı tüm kredi kartlarındaki puanları son güne bırakmadan ihtiyaçları doğrultusunda kullanması gerektiğine dikkat çekti.

Güllü; “Bu kartların sayısının firmalar arası rekabetten de kaynaklı olarak oldukça yaygınlaşması, çoğu tüketicinin birden fazla karta sahip durumda olması, kredi ve sadakat kartlarında yılsonunda kullanılması gereken 100 milyon lira civarında para puan biriktiği de göz önüne alındığında para puanların mutlaka kullanılması gerekir" diyerek sözlerini bitirdi.