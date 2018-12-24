taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3081
Euro
6.0587
Altın
1260.88
Borsa
92007.25
Gram Altın
215.008

Kredi kartı puanları için son günler

TBMD Genel Başkanı Av. İbrahim Güllü; kredi kartları ve firmaların müşterilere vermiş olduğu kartlarda biriken para puanların, yıl sonuna kadar kullanılmazlarsa silinecekleri uyarısı yaptı.

DHA | 24.12.2018 - 11:14..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

98

Puan kullanırken de dikkatli olunması ve ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Genel Başkanı Av. İbrahim Güllü, şöyle devam etti:

“Market, akaryakıt istasyonu, giyim ve ayakkabı mağazası, alışveriş merkezleri gibi işletmelerin müşteri portföyü ve sadık müşteri kitlesi oluşturmak, müşterileri alışverişe teşvik etmek için kendilerinden yapılan alışverişlerde para yerine geçen puanlar veriyor ve karta yükleniyor.

"TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI"

İbrahim Güllü, tüketicinin bilinçli olmasını ve mutlaka kullandığı tüm kredi kartlarındaki puanları son güne bırakmadan ihtiyaçları doğrultusunda kullanması gerektiğine dikkat çekti.

Güllü; “Bu kartların sayısının firmalar arası rekabetten de kaynaklı olarak oldukça yaygınlaşması, çoğu tüketicinin birden fazla karta sahip durumda olması, kredi ve sadakat kartlarında yılsonunda kullanılması gereken 100 milyon lira civarında para puan biriktiği de göz önüne alındığında para puanların mutlaka kullanılması gerekir" diyerek sözlerini bitirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

481
Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

99
Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

65
Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

269
National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

43
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

159
Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir