taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8083
Euro
6.5608
Altın
1332.95
Borsa
92605.84
Gram Altın
249.298

Kredi kartı taksitlendirme sürelerinde değişim

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu BBDK, mobilya alımları, havayolları, konaklama ve kurumsal kredi kartlarındaki taksit süresinin artırdı.

AA | 12.06.2019 - 23:14..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

asd

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek, taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı.

BDDK açıklamasına göre, kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gidildi.

BDDK'DAN AÇIKLAMA

Kurumdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir".

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu'nun sözlerine Nihal Olçok cevap verdi

Bakan Soylu'nun sözlerine Nihal Olçok cevap verdi

1179
Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

184
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu seçim çalışmasında

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu seçim çalışmasında

248
Burcu Çetinkaya boşandı

Burcu Çetinkaya boşandı

264
Hrant Dink davasında Muammer Güler ilk kez dinlendi

Hrant Dink davasında Muammer Güler ilk kez dinlendi

75
Tunceli'de 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli'de 2 askerimiz şehit oldu

265
30 bin liranın altında ikinci el araçlar

30 bin liranın altında ikinci el araçlar

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir