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Kredi masraflarında zaman aşımı için Yargıtay kararı

Davacıların icra takibinde bulunmasının, bankalarca alınan kredi kullandırım masraflarının iadesi için 10 yıl olarak belirlenen zaman aşımını durduracağına karar verildi.

AA | 25.05.2019 - 23:06..
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Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Ankara'da yaşayan tüketicinin, bir bankadan 26 Mayıs 2005'te kullandığı kredi nedeniyle alınan 400 liralık masrafın iadesi için Ankara 17. İcra Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru üzerine, 11 Ağustos 2014'te icra takibi başlatıldı.

BAŞVURU, ZAMAN AŞIMI GEREKÇESİYLE REDDEDİLDİ

Banka tarafından icra takibine itiraz edilmesi üzerine, tüketici, 16 Haziran 2015'te dosya masrafı alacağının tahsili talebiyle Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvurdu. Hakem heyeti, başvuruyu zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle reddetti.

Başvurucunun, hakem heyeti kararının iptali istemiyle Ankara 8.Tüketici Mahkemesi'ne yaptığı müracaat da reddedildi.

YARGITAY, ZAMAN AŞIMI GEREKÇESİYLE KARARI BOZDU

Karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması talebiyle temyiz edildi. Dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Ankara 8.Tüketici Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Kararda, dosya masrafının davacıdan tahsil edildiği tarihte yürürlükte bulunan 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi hükmüne göre, sözleşmeye dayalı alacak davalarında zaman aşımının 10 yıl olduğu, dava konusu olayda da 10 yıllık sözleşme zamanaşımının uygulanması gerektiği belirtildi.

Alacağın tahsili için icra takibinde bulunulmasının, zaman aşımını kesen sebeplerden olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu durumda mahkemece davacı tarafça 10 yıllık zaman aşımı süresi dolmadan önce 18 Ağustos 2014'te icra takibi başlatılmasıyla zamanaşımının kesildiği ve yeni bir sürenin işlemeye başladığı, böylece Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru tarihinde, alacağın zaman aşımına uğramamış olduğu anlaşılmakla hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin açıklanan bu nedenle kabulü gerekir."

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